Проблеми з підключенням телефону до Wi-Fi завжди трапляються в невідповідний момент, наприклад, під час важливої зустрічі.
Це досить поширена проблема.
Тут ми уважно розглянемо кілька способів, які можуть вирішити проблему з підключенням та повернути вас до Інтернету, якщо ваш телефон не підключається до Wi-Fi.
Що робити, якщо телефон не підключається до Wi-Fi?
Для початку перевірте, чи Ваш Wi-Fi-роутер знаходиться в зоні дії?
Якщо ваш Wi-Fi-маршрутизатор знаходиться надто далеко від телефону, швидше за все, вам буде складно підключитися до мережі. І якщо вам вдасться до нього підключитись, це може працювати не дуже добре.
На продуктивність Wi-Fi можуть впливати багато факторів. Будь-які перешкоди можуть послабити сигнал.
Ви досягли ліміту пристроїв вашого маршрутизатора Wi-Fi?
Продуктивність вашого Wi-Fi може почати погіршуватися, якщо ви підключите кілька смартфонів, планшетів, смарт-телевізорів, інтелектуальних світильників, побутової техніки та інших пристроїв у будинку.
Обов'язково перезавантажте телефон.
Швидке перезавантаження смартфона усуне більшість дрібних проблем із програмним забезпеченням та збоїв. Ми завжди рекомендуємо це одна з перших порад щодо усунення несправностей, і це швидке і просте рішення, яке ви повинні спробувати.
Якщо ваш телефон не підключається до Wi-Fi, слід перевірити, чи увімкнено Wi-Fi. Можливо, ви помилково забули увімкнути або вимкнути його. На щастя для вас, це легко виправити.
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