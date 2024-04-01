Проблеми з підключенням телефону до Wi-Fi завжди трапляються в невідповідний момент, наприклад, під час важливої ​​зустрічі.

Це досить поширена проблема.

Тут ми уважно розглянемо кілька способів, які можуть вирішити проблему з підключенням та повернути вас до Інтернету, якщо ваш телефон не підключається до Wi-Fi.

Що робити, якщо телефон не підключається до Wi-Fi?

Для початку перевірте, чи Ваш Wi-Fi-роутер знаходиться в зоні дії?

Якщо ваш Wi-Fi-маршрутизатор знаходиться надто далеко від телефону, швидше за все, вам буде складно підключитися до мережі. І якщо вам вдасться до нього підключитись, це може працювати не дуже добре.

На продуктивність Wi-Fi можуть впливати багато факторів. Будь-які перешкоди можуть послабити сигнал.

Ви досягли ліміту пристроїв вашого маршрутизатора Wi-Fi?

Продуктивність вашого Wi-Fi може почати погіршуватися, якщо ви підключите кілька смартфонів, планшетів, смарт-телевізорів, інтелектуальних світильників, побутової техніки та інших пристроїв у будинку.

Обов'язково перезавантажте телефон.

Швидке перезавантаження смартфона усуне більшість дрібних проблем із програмним забезпеченням та збоїв. Ми завжди рекомендуємо це одна з перших порад щодо усунення несправностей, і це швидке і просте рішення, яке ви повинні спробувати.

Якщо ваш телефон не підключається до Wi-Fi, слід перевірити, чи увімкнено Wi-Fi. Можливо, ви помилково забули увімкнути або вимкнути його. На щастя для вас, це легко виправити.

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