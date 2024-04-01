Проблемы с подключением телефона к Wi-Fi всегда случаются в самый неподходящий момент — например, во время важной встречи.

Это довольно распространенная проблема.

Здесь мы внимательно рассмотрим несколько способов, которые могут решить проблему с подключением и вернуть вас в Интернет, если ваш телефон не подключается к Wi-Fi.

Что делать, если ваш телефон не подключается к Wi-Fi?

Для начала проверьте, Ваш Wi-Fi-роутер находится в зоне действия?

Если ваш Wi-Fi-маршрутизатор находится слишком далеко от телефона, скорее всего, вам будет сложно подключиться к сети. И если вам удастся к нему подключиться, это может работать не очень хорошо.

На производительность Wi-Fi могут влиять многие факторы. Любые помехи могут ослабить сигнал.

Вы достигли лимита устройств вашего маршрутизатора Wi-Fi?

Производительность вашего Wi-Fi может начать ухудшаться, если вы подключите несколько смартфонов, планшетов, смарт-телевизоров , интеллектуальных светильников, бытовой техники и других устройств в доме.

Обязательно перезагрузите телефон.

Быстрая перезагрузка смартфона устранит большинство мелких проблем с программным обеспечением и сбоев. Мы всегда рекомендуем это один из первых советов по устранению неполадок, и это быстрое и простое решение, которое вы должны попробовать.

Если ваш телефон не подключается к Wi-Fi, вам следует проверить, включен ли Wi-Fi. Возможно, вы по ошибке забыли включить или выключить его. К счастью для вас, это легко исправить.

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