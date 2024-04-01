Цвітна капуста має складну репутацію у вирощуванні, але за правильних умов ви можете отримати щедрий урожай.

Цвітна капуста вирощена вдома може бути краще ніж та, яку ви купите у магазині.

Більше того, ви знайдете величезну різноманітність сортів цвітної капусти.

Як виростити цвітну капусту?

Садіть цвітну капусту в багатий, важкий ґрунт з великою кількістю вологи.

Добре підготуйте грунт для вирощування цвітної капусти і додайте багато органічних речовин, таких як гній, що добре перепрів, або компост.

Закріпіть їх, щоб капустяна коренева муха не відклала яйця у ґрунт навколо стебла, і за необхідності використовуйте кореневу шийку. Годуйте цвітну капусту раз на два тижні рідкою їжею, багатою на азот, і збирайте врожай через три-п'ять місяців після посіву.

Як садити цвітну капусту?

Цвітна капуста найкраще росте на сонячному місці з багатим, вологим, лужним грунтом з великою кількістю органічних речовин, таких як кінський гній, що добре перепрів, або садовий компост.

Якщо ви вважаєте, що ваш ґрунт може бути кислим, проведіть тест на pH і при необхідності додайте вапно – рослини не тільки будуть краще рости, але також вважається, що це може запобігти бульбі грибкових захворювань.

Найкращий місяць для посадки цвітної капусти - травень, червень чи липень.

Висаджуйте молоді рослини цвітної капусти, вирощені з насіння або куплені в магазині, висаджені в горщики та акліматизовані до умов вирощування на відкритому повітрі.

Садіть цвітну капусту глибоко, маючи сорти на відстані 60 см.

Перед посадкою цвітної капусти переконайтеся, що ґрунт вологий - сухий ґрунт може призвести до затримки росту, внаслідок чого цвітна капуста може злетіти або деформувати головки.

Ущільніть ґрунт навколо рослин і ретельно полийте. При необхідності додайте комір, щоб запобігти капустяній мухі.

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