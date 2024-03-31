Доступ до «Пенсійного фонду» України є вигляді мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
Як повідомила пресслужба ПФУ, вже близько одного мільйона українців користуються застосунком «Пенсійний фонд».
Застосунок «Пенсійний фонд» використовують, зокрема, для того, аби мати зв'язок з установою та використовувати послуги сервісу, наприклад отримувати дані про страховий стаж, заробітну плату тощо.
Так, щоб мати можливість напряму з телефону користуватися застосунком «Пенсійний фонд» - його спочатку потрібно завантажити з App Store чи Google Play на телефон.
Застосунок «Пенсійного фонду» у телефоні пропонує декілька способів авторизації для користувачів - за логіном, за електронним цифровим підписом або за допомогою системи GovID.
Найпростіший спосіб реєстрації у застосунку «Пенсійного фонду» в телефоні виглядає так:
Спочатку потрібно обрати опцію «Увійти за допомогою Bank ID НБУ».
Далі оберіть банк, в якому у вас є рахунок та натисніть «Продовжити»
Наступним кроком буде авторизація в банківській установі, для цього потрібно дати згоду на передачу банком персональних даних та, натиснути кнопку «Підтвердити»
Після того, як ви перевірите свої особисті дані - надайте згоду на поширення персональних даних та обов'язково натисніть «Продовжити».
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