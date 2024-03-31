Встановити мобільний додаток Пенсійного фонду на телефон дуже просто.

Доступ до «Пенсійного фонду» України є вигляді мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Як повідомила пресслужба ПФУ, вже близько одного мільйона українців користуються застосунком «Пенсійний фонд».

Застосунок «Пенсійний фонд» використовують, зокрема, для того, аби мати зв'язок з установою та використовувати послуги сервісу, наприклад отримувати дані про страховий стаж, заробітну плату тощо.

Так, щоб мати можливість напряму з телефону користуватися застосунком «Пенсійний фонд» - його спочатку потрібно завантажити з App Store чи Google Play на телефон.

Застосунок «Пенсійного фонду» у телефоні пропонує декілька способів авторизації для користувачів - за логіном, за електронним цифровим підписом або за допомогою системи GovID.

Найпростіший спосіб реєстрації у застосунку «Пенсійного фонду» в телефоні виглядає так:

Спочатку потрібно обрати опцію «Увійти за допомогою Bank ID НБУ».

Далі оберіть банк, в якому у вас є рахунок та натисніть «Продовжити»

Наступним кроком буде авторизація в банківській установі, для цього потрібно дати згоду на передачу банком персональних даних та, натиснути кнопку «Підтвердити»

Після того, як ви перевірите свої особисті дані - надайте згоду на поширення персональних даних та обов'язково натисніть «Продовжити».

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