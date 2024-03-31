Установить мобильное приложение Пенсионного фонда на телефон очень просто.

Доступ к «Пенсионному фонду» Украины представляет собой вид мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Как сообщила пресс-служба ПФУ, уже около одного миллиона украинцев пользуются приложением «Пенсионный фонд».

Приложение «Пенсионный фонд» используют, в частности, для того, чтобы иметь связь с учреждением и использовать услуги сервиса, например, получать данные о страховом стаже, заработной плате и т.д.

Так, чтобы иметь возможность напрямую с телефона пользоваться приложением «Пенсионный фонд» – его сначала нужно скачать из App Store или Google Play на телефон.

Приложение «Пенсионного фонда» в телефоне предлагает несколько способов авторизации для пользователей – по логину, по электронной цифровой подписи или с помощью системы GovID.

Самый простой способ регистрации в приложении «Пенсионного фонда» в телефоне выглядит следующим образом:

Сначала нужно выбрать опцию «Войти с помощью Bank ID НБУ».

Затем выберите банк, в котором у вас есть счет и нажмите «Продолжить»

Следующим шагом будет авторизация в банковском учреждении, для этого нужно дать согласие на передачу банком персональных данных и нажать кнопку «Подтвердить»

После того, как вы проверите свои личные данные – согласитесь на распространение персональных данных и обязательно нажмите «Продолжить».

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