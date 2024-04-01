Якщо на вашому телефоні з'являється помилка «Немає SIM-картки» , ви не можете підключитися до мережі бездротового оператора.

Також Ви не можете використовувати на телефоні бездротові дані через 4G або 5G, а також не можете здійснювати або приймати дзвінки.

Будь-яка причина і тип помилки, рішення досить просте, все, що вам потрібно, щоб це виправити, - це скріпка і деякі налаштування програмного забезпечення.

Як виправити помилку «Немає SIM-картки» на телефоні?

Якщо на вашому телефоні з'являється помилка «Немає SIM-картки» або якщо у вас немає смуги стільникового зв'язку, спробуйте виконати такі дії у вказаному порядку, щоб вирішити проблему.

Вийміть SIM-картку телефону та скиньте налаштування. Оскільки проблема «Немає SIM-карти» часто виникає через невелике зміщення SIM-картки, перше рішення спробувати повернути її на місце і переконатися, що вона повністю вставлена.

Перезавантажте телефон. Якщо ваш телефон, як і раніше, не розпізнає SIM-картку, спробуйте універсальне вирішення багатьох проблем телефону: перезавантаження. Ви будете вражені, скільки проблем вирішується перезапуском.

Увімкніть та вимкніть режим польоту. Якщо ви все ще бачите помилку SIM-картки, наступним кроком буде увімкнення та вимкнення режиму польоту. Це може скинути підключення телефону до стільникових мереж і вирішити проблему.

Оновіть телефон. Якщо проблема не вирішена, перевірте, чи є оновлення.

Переконайтеся, що ваш обліковий запис телефону дійсний. Також можливо, що обліковий запис вашої телефонної компанії є недійсним.

Перевірте наявність оновлення оператора зв'язку телефону. Іншою причиною того, що SIM-картка не розпізнається, може бути те, що ваша телефонна компанія змінила налаштування підключення телефону до мережі, і вам необхідно їх встановити.

Перевірте несправність SIM-картки. Якщо ваш телефон, як і раніше, повідомляє, що у нього немає SIM-картки, можливо, на Вашій SIM-картці виникла проблема з апаратом.

Читайте також:

Як перетворити смартфон на пульт від телевізора: проста інструкція

Як збільшити гучність музики на iPhone: секрети, про які не всі знають

Щоб не викинути на смітник: як насправді заряджати телефон від автомобільного прикурювача