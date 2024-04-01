Если на вашем телефоне отображается ошибка «Нет установленной SIM-карты» , вы не можете подключиться к сети вашего оператора беспроводной связи.

Также Вы не можете использовать на телефоне беспроводные данные через 4G или 5G, а также не можете совершать или принимать звонки.

Какой бы ни была причина и тип ошибки, решение довольно простое, все, что вам нужно, чтобы это исправить, — это скрепка и некоторые настройки программного обеспечения.

Как исправить ошибку «Нет SIM-карты» на телефоне?

Если на вашем телефон отображается ошибка «Нет SIM-карты» или у вас нет полосы сотовой связи, когда это необходимо, попробуйте выполнить следующие действия в указанном порядке, чтобы устранить проблему.

Извлеките SIM-карту телефоне и выполните сброс настроек. Поскольку проблема «Нет SIM-карты» часто возникает из-за небольшого смещения SIM-карты, первое решение — попытаться вернуть ее на место и убедиться, что она полностью вставлена.

Перезагрузите телефон. Если ваш телефон по-прежнему не распознает SIM-карту, попробуйте универсальное решение многих проблем телефон: перезагрузку. Вы будете удивлены, сколько проблем решается перезапуском.

Включите и выключите режим полета. Если вы все еще видите ошибку SIM-карты, следующим шагом будет включение и выключение режима полета. Это может сбросить подключение телефон к сотовым сетям и решить проблему.

Обновите телефон. Если проблема не устранена, проверьте, есть ли обновление.

Убедитесь, что ваша учетная запись телефона действительна. Также возможно, что учетная запись вашей телефонной компании недействительна.

Проверьте наличие обновления настроек оператора связи телефон. Другой причиной того, что SIM-карта не распознается, может быть то, что ваша телефонная компания изменила настройки подключения вашего телефона к сети, и вам необходимо их установить.

Проверьте неисправность SIM-карты. Если ваш телефон по-прежнему сообщает, что у него нет SIM-карты, возможно, на вашей SIM-карте возникла аппаратная проблема.

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