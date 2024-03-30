Якщо на вашому телефоні немає захисного чохла – подряпини та тріщини на екрані неминучі.

У майстернях з ремонту немає недоліку, але знання того, як полагодити з екраном телефону, що тріснув , може заощадити ваші гроші.

Найкращий спосіб запобігти появі тріщин на екрані телефону – використовувати захисний чохол.

Як полагодити розбитий екран на телефоні?

У вас може бути кілька варіантів ремонту телефону, що тріснув, залежно від серйозності пошкодження:

Використовуйте пакувальну стрічку. Виріжте невеликий шматочок пакувальної стрічки та заклейте нею тріщини. Якщо пошкодження знаходиться збоку, обріжте стрічку ножем.

Використовуйте суперклей. Ціаноакрилатний клей, більш відомий як суперклей, здатний заклеїти невеликі тріщини на екрані телефону. Використовуйте якнайменше і ретельно зітріть надлишки клею ватною паличкою або тканиною.

Замініть екран телефону самостійно. Якщо тачскріна все ще працює, ви можете замінити скло самостійно. Необхідні інструменти залежатимуть від типу телефону.

Попросіть виробника полагодити розбитий екран телефону. Якщо Ваш телефон все ще знаходиться на гарантії, виробник може замінити Ваш пристрій безкоштовно. Навіть якщо термін придатності минув, виробник може виправити це за певну плату.

Більшість гарантій виробника не поширюється на випадкові пошкодження, але можна придбати додаткові гарантії телефону, які поширюються на випадкові пошкодження.

Віднесіть телефон із розбитим екраном до майстерні. Якщо функція сенсорного екрана пошкоджена, стягується додаткова плата.

Продайте телефон. Якщо вам потрібне оновлення, ви можете з таким же успіхом обміняти свій зламаний пристрій і використовувати отримані гроші, щоб купити новий.

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