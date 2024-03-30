Если на вашем телефоне нет защитного чехла - царапины и трещины на экране неизбежны.

В мастерских по ремонту нет недостатка, но знание того, как починить с треснувшим экраном телефона, может сэкономить ваши деньги.

Лучший способ предотвратить появление трещин на экране телефона — использовать защитный чехол.

Как починить разбитый экран на телефоне?

У вас может быть несколько вариантов ремонта треснувшего экрана телефона в зависимости от серьезности повреждения:

Используйте упаковочную ленту. Вырежьте небольшой кусочек упаковочной ленты и заклейте ею трещины. Если повреждение находится сбоку телефона, обрежьте ленту ножом.

Используйте суперклей. Цианоакрилатный клей, более известный как суперклей, способен заклеить небольшие трещины на экране телефона. Используйте как можно меньше и тщательно сотрите излишки клея ватной палочкой или тканью.

Замените экран телефона самостоятельно. Если тачскрин все еще работает, вы можете заменить стекло самостоятельно. Необходимые инструменты будут зависеть от типа вашего телефона.

Попросите производителя починить разбитый экран телефона. Если ваш телефон все еще находится на гарантии, производитель может заменить ваше устройство бесплатно. Даже если срок годности истек, производитель может исправить это за определенную плату.

Большинство гарантий производителя не распространяется на случайные повреждения, но вы можете приобрести дополнительные гарантии телефона, которые распространяются на случайные повреждения.

Отнесите телефон с разбитым экраном в мастерскую. Если функциональность сенсорного экрана повреждена, взимается дополнительная плата.

Продайте телефон. Если вам необходимо обновление, вы можете с таким же успехом обменять свое сломанное устройство и использовать полученные деньги, чтобы купить новое.

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