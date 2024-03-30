Фактично, отримавши лише кілька даних вашої SIM-картки, злочинець може відстежити ваше місцезнаходження.

Більшість людей вважають свої телефони повністю конфіденційними, але це не завжди так.

Чи можна відстежити Вашу SIM-картку?

Ви використовуєте свій телефон для зберігання особистих фотографій, надсилання секретних повідомлень та обміну конфіденційними даними та приємно уявити, що вони завжди знаходяться у безпеці.

Однак телефони рідко бувають настільки конфіденційними, як ви можете собі уявити. Фактично, озброївшись лише кількома даними вашої SIM-картки, злочинець може відстежити ваше місцезнаходження.

Як можна відстежити SIM-картку?

Якщо ви знаєте унікальний номер SIM-картки телефону, ви можете знайти саму картку. Все, що для цього потрібно, це зв'язатися з вашим провайдером мобільного зв'язку, який може використовувати геолокацію, щоб точно дізнатися, де знаходиться SIM-картка.

Є навіть програми, які дозволяють шукати телефон за даними SIM-картки або просто за номером телефону.

Це чудова новина, якщо ви втратили телефон і хочете швидко знайти його. Це також зручно, якщо ваш телефон вкрадуть (за умови, що злодій ще не вийняв SIM-картку та не викинув її).

Але ще більше занепокоєння викликає той факт, що хтось відстежує ваші переміщення без вашого відома.

Ви можете ускладнити злочинцям можливість відстежувати ваш телефон. При перемиканні телефону в режим польоту вимикається стільникова мережа, а також GPS та Wi-Fi.

Це не зробить SIM-картку недоступною, але обмежить можливості хакерів знайти ваш пристрій. Ви також можете час від часу вимкнути служби позиціонування.

Але, на жаль, відстежити SIM-карту на вкраденому телефоні, особливо якщо карта неактивована - практично неможливо , адже вона не має вбудованих можливостей відстеження.

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