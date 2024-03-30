Фактически, получив всего лишь несколько данных вашей SIM-карты, преступник может отследить ваше местонахождение.

Большинство людей считают свои телефоны полностью конфиденциальными, но это не всегда так.

Можно ли отследить вашу SIM-карту?

Вы используете свой телефон для хранения личных фотографий, отправки секретных сообщений и обмена конфиденциальными данным и приятно представить, что они всегда находятся в безопасности.

Однако телефоны редко бывают настолько конфиденциальными, как вы можете себе представить. Фактически, вооружившись всего лишь несколькими данными вашей SIM-карты, преступник может отследить ваше местонахождение.

Как можно отследить SIM-карту?

Если вы знаете уникальный номер вашей SIM-карты телефона, вы можете найти саму карту. Все, что для этого нужно, — это связаться с вашим провайдером мобильной связи, который может использовать геолокацию, чтобы точно узнать, где находится SIM-карта.

Есть даже приложения, которые позволяют искать телефон по данным SIM-карты или даже просто по номеру телефона.

Это отличная новость, если вы потеряли телефон и хотите быстро его найти. Это также удобно, если ваш телефон украдут (при условии, что вор еще не вынул SIM-карту и не выбросил ее).

Но еще большее беспокойство вызывает тот факт, что кто-то отслеживает ваши перемещения без вашего ведома.

Вы можете усложнить преступникам возможность отслеживать ваш телефон. При переключении телефона в режим полета отключается сотовая сеть, а также GPS и Wi-Fi.

Это не сделает вашу SIM-карту недоступной, но ограничит возможности хакеров найти ваше устройство. Вы также можете время от времени отключать службы определения местоположения.

Но, к сожалению, отследить SIM-карту на украденном телефоне, особенно если карта неактивированна - напрямую невозможно, ведь она не имеет встроенных возможностей отслеживания.

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