У потязі Київ-Чернігів військового з собакою не допустили до вагону, і він змушений був стояти в тамбурі протягом трьох годин.

За словами Дар'ї Бронської, коли вона зустріла хлопця у військовій формі з собакою у тамбурі, це "розбило" її серце. На її питання, чому вони там знаходяться, військовий повідомив, що йому не дозволили проходити до вагону з собакою. Бронська зауважила, що таке ставлення до людини, яка захищає країну, і її службового пса, є неприйнятним.

Відповідно до інформаціії від волонтерки, вона звернулася до працівника поїзда, який пояснив, що собака в холці, вище ніж 45 см, не може так просто перебувати в поїзді, а якщо це необіхідно, треба викупити купе. Бронська висловила своє здивування, зазначивши, що місця у потязі було вдосталь, і підкреслила, що в інших країнах тваринам надають доступ скрізь, куди потрібно.

"Я подорожувала світом і багато де помічала, що тварина - друг людини, і має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але на жаль, не в Україні...", - пише волонтерка.

Під постом Дар'ї один з коментаторів зауважив, що цей пес є службовим собакою національної гвардії України, яка виконує службові завдання по всій країні. Він висловив своє здивування таким ставленням до воїнів та їхніх собак.

"Вони несли й несуть службу в Чернігові і їздять на виконання службово-бойових завдань в різні локації держави ще із самого початку повномасштабного (навіть трохи до). Чесно кажучи, я трохи в шокові від такого відношення до наших воїнів. Цей пес пережив трохи більше ніж багато хто із пасажирів чи працівників Укрзалізниці", - зазначив коментатор.

Бронська також поділилася перепискою з представниками Укрзалізниці, де їй пояснили, що правила перевезення тварин, вищих за 45 см в холці, не можуть бути скасовані. Однак вони зазначили, що правила застарілі і потребують оновлення. Укрзалізниця заявила, що наразі працює над їхнім оновленням.

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