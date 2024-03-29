Забудьте про заморожений горошок, ніщо не зрівняється зі смаком свіжозібраного, ніжного горошку, вирощеного в домашніх умовах.

Крім смаку, горошок є привабливою культурою для вирощування і не займають занадто багато місця.

Як виростити горох вдома?

Садіть горох на глибину 3 см у родючий ґрунт з весни до середини літа. Підкріпіть молоді рослини гороховими паличками, щоб підтримати їх зростання, і щотижня підгодовуйте добривами з високим вмістом калію, як тільки з'являться квіти. Урожай гороху можна зібрати приблизно за три місяці.

Як виростити горох із насіння?

Сіють горох у період із березня до початку липня. Більш ранні посіви, готові починаючи з травня, сіють восени або наприкінці зими (майте на увазі, що ви можете зазнати збитків через холод чи миші).

Виберіть сонячне, добре дреноване місце. Перед посівом гороху закопайте велику кількість садового компосту, що добре перепрів гною або компосту, щоб поліпшити грунт.

За допомогою мотики або лопати викопайте неглибоку траншею шириною приблизно 22 см і глибиною 3 см. Сійте горох у дві паралельні лінії, розташовуючи насіння на відстані близько 10 см один від одного. Засипте насіння ґрунтом, добре полийте і промаркуйте ряд.

Сходи гороху мають з'явитися за один-два тижні.

Альтернативно, висаджуйте рослини в приміщенні, щоб насіння не було з'їдене шкідниками. Найпростіший спосіб досягти того, щоб у результаті вийшов прямий ряд гороху, - це посіяти по жолобу.

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