Снежный горох — это овощ холодного сезона, который чаще всего высаживают ранней весной, но его также можно сажать в конце лета для получения осеннего урожая.

В более теплом климате некоторые сорта гороха можно выращивать и как озимую культуру.

Едят в этом виде снежного гороха даже стручки.

Интересный факт: цветы и побеги гороха тоже съедобны. Снежный горошек — прекрасный ингредиент картофеля фри и салатов.

Когда сажать горох? Снежный горох, как и другой зеленый горошек, представляет собой раннюю весеннюю культуру, которую следует сажать в саду, как только можно будет обработать почву, примерно за четыре-шесть недель до средней даты последних заморозков в вашем районе.

Как выбрать место для посадки гороха? Выберите место от полного солнца до полутени с хорошо дренируемой почвой. Соблюдайте правила севооборота и не сажайте снежный горох на том же месте, где в последние два года были посажены другие бобовые, чтобы уменьшить количество вредителей и болезней.

Снежный горох растет на ярком солнце, в идеале при шести-восьми часах прямого солнечного света, а также в полутени. Слишком много прямых солнечных лучей может обжечь нежные лозы.

Снежный горох хорошо себя чувствует в прохладную погоду и может переносить даже случайные поздние снегопады и легкие заморозки весной.

Снежный горох собирают, когда вы чувствуете, что горошины слегка увеличились внутри стручков, но до того, как они образуют большие горошины. Стручки должны оставаться плоскими.

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