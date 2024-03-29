Забудьте о замороженном горошке, ничто не сравнится со вкусом свежесобранного, нежного горошка, выращенного в домашних условиях.

Помимо вкуса, горошек представляет собой привлекательную культуру для выращивания и не занимают слишком много места.

Как вырастить горох дома?

Сажайте горох на глубину 3 см в плодородную почву с весны до середины лета. Подкрепите молодые растения гороховыми палочками, чтобы поддержать их рост, и еженедельно подкармливайте удобрениями с высоким содержанием калия, как только появятся цветы.

Урожай гороха можно собрать примерно через три месяца.

Как вырастить горох из семян?

Сеют горох в период с марта по начало июля. Более ранние посевы, готовые начиная с мая, сеют осенью или в конце зимы (имейте в виду, что вы можете понести убытки из-за холода или мышей).

Выберите солнечное, хорошо дренированное место. Перед посевом гороха закопайте большое количество садового компоста, хорошо перепревшего навоза или компоста , чтобы улучшить почву.

С помощью мотыги или лопаты выкопайте неглубокую траншею шириной примерно 22 см и глубиной 3 см. Сейте горох в две параллельные линии, располагая семена на расстоянии около 10 см друг от друга. Засыпьте семена почвой, хорошо полейте и промаркируйте ряд.

Всходы гороха должны появиться через одну-две недели.

Альтернативно, высаживайте растения в помещении, чтобы семена не были съедены вредителями. Самый простой способ добиться того, чтобы в итоге получился прямой ряд гороха, — это посеять по желобу.

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