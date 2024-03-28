Через останні заяви керівників Росії щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема а також ракетні удари із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту відбулося термінове засідання Ради Оборони.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у КМВА.

Крім погроз і нових ракетних атак не виключається також спроби проникнення на територію Ки єва диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в Києві.

Отже, Радою було прийнято ряд рішень. По-перше, невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Крім того, було прийнято рішення переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

«Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва», - йдеться у ще одному рішенні.

Також усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ людей до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

«Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці», - попереджають киян і гостей столиці.

Людей також просять зберігати спокій і не панікувати.

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