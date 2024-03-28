Объявлено решения неотложного заседания Совета обороны Киева по обеспечению безопасности в столице Украины.

Из-за последних заявлений руководителей России относительно намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности, а также ракетные удары с применением вооружения с кратчайшим временем прилета, состоялось срочное заседание Совета Обороны.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГВА.

Помимо угроз руководства РФ и новых ракетных атак не исключаются попытки проникновения на территорию Киева диверсионно-разведывательных групп противника, привлечение агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в Киеве.

Итак, Советом был принят ряд решений. Во-первых, безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

Кроме того, было принято решение пересмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

«Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева», - говорится в еще одном решении.

Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ людей к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

«Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице», - предупреждают киевлян и гостей столицы.

Людей также просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Последние новости Украины:

Новая трагедия под Киевом: найдены тела мальчика и его мамы.

Взрыв в центре Киева: количество пострадавших выросло.

Также напомним, что огонь уничтожил церковь XIX века.