На території Одеської області виявлено двох чоловіків придатного для військової служби віку, які намагалися ухилитися від призову, ховаючись у вантажному відсіку автомобіля.

Прикордонники Одещини спіймали порушників, які спробували нелегально потрапити до Молдови, приховавшись всередині фургона для перевезення вантажів. Порушників виявили, затримали, а водія, який сприяв їхньому ухиленню, чекає суворе покарання, включаючи позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

За подробицями інциденту: У Одеській області виявили водія, який незаконно перевозив призовників через кордон. Він встановлював різні тарифи за свої послуги, залежно від рівня комфорту - перевезення в кабіні коштувало 3400 доларів, тоді як ховання в вантажному відсіку обійшлося в 2700 доларів. Однак за кожен раз водій вимагав передплату у 100 доларів.

Отже, двоє чоловіків погодилися на менш вигідні умови та сховалися в вантажному відсіку. Під час огляду автомобіля їх помітили працівники прикордонної служби та затримали.

Щодо можливих покарань: Водію загрожує кримінальна відповідальність згідно зі статтею 332 Кримінального кодексу України за незаконне перевезення осіб через державний кордон. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Двом пасажирам може бути накладено штраф у розмірі до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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