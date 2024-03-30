На территории Одесской области обнаружены двое мужчин пригодного для военной службы возраста, которые пытались уклониться от призыва, скрываясь в грузовом отсеке автомобиля.

Пограничники Одесщины поймали нарушителей, попытавшихся нелегально попасть в Молдову, укрывшись внутри фургона для перевозки грузов. Нарушителей обнаружили, задержали, а водителя, способствовавшего их уклонению, ожидает суровое наказание, включая лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Подробности инцидента: В Одесской области обнаружили водителя, который незаконно перевозил призывников через границу. Он устанавливал разные тарифы за свои услуги, в зависимости от уровня комфорта – перевозка в кабине стоила 3400 долларов, тогда как укрывательство в грузовом отсеке обошлось в 2700 долларов. Однако каждый раз водитель требовал предварительную плату в 100 долларов.

Итак, двое мужчин согласились на менее выгодные условия и скрылись в грузовом отсеке. При осмотре автомобиля их заметили сотрудники пограничной службы и задержали.

О возможных наказаниях: Водителю грозит уголовная ответственность согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины за незаконную перевозку лиц через государственную границу. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Двум пассажирам может быть наложен штраф в размере до 800 тысяч рублей.