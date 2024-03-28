Якщо ноутбук не вмикається, навіть якщо він підключений до мережі, можливо, несправний блок живлення, акумулятор, материнська плата, відеокарта або оперативна пам'ять.

При усуненні несправностей ноутбука, який не запускається, почніть з основ.

Переконайтеся, що вилка шнура живлення підключена до розетки та комп'ютера. Перевірте акумулятор і роз'єм живлення ноутбука, щоб переконатися, що з'єднання не ослабло.

Перевірте шнур живлення. Перш за все, переконайтеся, що ваш ноутбук підключено до мережі. Уважно огляньте шнур живлення на наявність перегинів або розривів, які можуть порушити електрику.

Якщо коробка трансформатора змінного струму має ознаки знебарвлення, запаху гару або деформації деталей, можливо, її необхідно замінити.

Чи в порядку з'єднання та акумулятор?

Після того, як ви виключили несправність блока живлення, перевірте роз'єм живлення на самому ноутбуці.

Бережіться перегріву. Більшість процесорів ноутбуків мають внутрішній тепловий захист, який вимикає комп'ютер. Ноутбук не запуститься знову, доки система не охолоне.

Внутрішні проблеми. Якщо ви не знайшли жодних проблем із джерелом живлення, акумулятором або перегріванням, причиною проблеми може бути несправний внутрішній компонент у ноутбуці.

Наприклад, зламана або пошкоджена материнська плата або пошкоджені ланцюги заряджання на ноутбуці, несправна відеокарта, оперативна пам'ять або проблеми з програмним забезпеченням.

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