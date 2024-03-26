Снайпер, командир групи спецпідрозділу ЗСУ з позивним "Дід - Г.Р.І.М." повідомив, що при отриманні інвалідності поранені захисники стикаються з труднощами.

Про це командир групи спецпідрозділу ЗСУ повідомив у Телеграм.

"Сиджу біля кабінету терапевта. Поруч у коридорі боєць розмовляє з лікарем. У нього кілька контузій та поранень. Але немає форми 5 на жодне поранення та контузію. Контузії зрозуміло, практично ніхто не фіксує контузії легально і не бере форму 5. Сам такий і розумію. За пораненням зазвичай дають форму 5, але наприклад у нашого Льова два поранення і жодної форми 5 за пораненнями і швидше за все він їх уже не оформить", - повідомив військовий.

Далі поранений боєць каже лікареві, що командир не видав йому форму 5 - це означає, що поранення не було правильно зафіксовано, починаючи з форми 100. Тому бійцю цю форму не дадуть.

"Боєць ледве сидить, корчиться від болю. І лікар йому каже, що я не можу вам без цих довідок написати у виписці – у зв'язку із захистом Батьківщини, я можу вам написати – у зв'язку зі службою в Армії", – переказує розмову військовий.

Далі командир групи спецпідрозділу ЗСУ повідомив, що якщо буде написано "у зв'язку із захистом Батьківщини", то при отриманні інвалідності йому держава зобов'язана виплатити від 620 тисяч одноразової виплати.

Однак, якщо буде написано "у зв'язку зі службою в армії", жодних виплат поранений боєць не отримає.

"Так пацани і опиняються після поранень у переходах і просять милостиню", - резюмував снайпер із позивним "Дід - Г.Р.І.М.".

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