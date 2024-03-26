Снайпер, командир группы спецподразделения ВСУ с позывным "Дед - Г.Р.І.М." сообщил рассказал, что при получении инвалидности раненные защитники сталкиваются с трудностями.

Об этом командир группы спецподразделения ВСУ сообщил в Телеграм.

"Сижу возле кабинета терапевта. Рядом в коридоре боец разговаривает с врачём. У него несколько контузий и ранений. Но нет формы 5 ни на одно ранение и контузию. Контузии понятно, практически никто не фиксирует контузии легально и не берет форму 5. Сам такой и понимаю. По ранению обычно дают форму 5, но например у нашего Лёвы два ранения и ни одной формы 5 по ранениям и скорее всего он их уже не оформит", - сообщил военный.

Далее раненный боец говорит врачу, что командир не выдал ему форму 5 - это значит, что ранение не было правильно зафиксировано начиная с формы 100. Поэтому бойцу эту форму не дадут.

"Боец еле сидит, корчится от боли. И врач ему говорит, что я не могу вам без этих справок написать в выписке - в связи с захистом Батькивщини, я могу вам написать - в связи со службой в Армии", - пересказывает разговор военный.

Далее командир группы спецподразделения ВСУ сообщил, что если будет написано "в связи с захистом Батькивщини", то при получении инвалидности ему государство обязано выплатить от 620 тысяч единоразовой выплаты.

Однако, если будет написано "в связи со службой в армии" - никаких выплат раненный боец не получит.

"Так пацаны и оказываются после ранений в переходах и просят милостыню", - резюмировал снайпер с позывным "Дед - Г.Р.І.М.".

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