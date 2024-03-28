Мобілізація в Україні триває, стало відомо, скільки військових досі не були на фронті.

Мобілізація в Україні продовжується, перші результати роботи аудиту Сил оборони повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

За його словами, у розпал мобілізації в Україні, всередині Генштабу, Міноборони та інших військових органів управління є щонайменше одну-дві бригади резерву.

Також відомо, що за два роки повномасштабної війни 8 тисяч мобілізованих ще не побували на фронті, про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Веніславський повідомив, що цифра більше, ніж 8 тисяч людей, йдеться про військових, які досі не були на фронті.

Користувачі мережі у коментарях відреагували на новину щодо мобілізації в Україні:

"Свіжомобілізовані приходять у військо майже як люди що зайшли в електричку де сидячі місця (700 тис.по тилам) давно зайняті і їм залишається тільки стояти у проході - тобто поповнювати підрозділи з найбільшими втратами",

"А скільки воїнів які обрали собі професію військовослужбовця не те, що не були на фронті а й на карті не знайдуть де той фронт",

"А скільки бригад можна створити, якщо провести аудит серед депутатів та їх прихвостнів (ой вибачте - помічників)? Проведіть аудит депутатів на всіх рівнях, починаючи з ВР, закінчуючи районними".

Джерело: glavcom.

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