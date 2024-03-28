Мобилизация в Украине продолжается, стало известно, сколько военных до сих пор не было на фронте.

Мобилизация в Украине продолжается, первые результаты работы аудита Сил обороны сообщил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

По его словам, в разгар мобилизации в Украине, внутри Генштаба, Минобороны и других военных органов управления есть как минимум одна-две бригады резерва.

Также известно, что за два года полномасштабной войны 8 тысяч мобилизованных еще не побывали на фронте, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Вениславский сообщил, что цифра более 8 тысяч человек, речь идет о военных, которые до сих пор не были на фронте.

Пользователи сети в комментариях отреагировали на новость о мобилизации в Украине:

"Свежемобилизованные приходят в армию почти как люди зашедшие в электричку где сидячие места (700 тыс. по тылам) давно заняты и им остается только стоять в проходе – то есть пополнять подразделения с наибольшими потерями",

"А сколько воинов избравших себе профессию военнослужащего не то, что не были на фронте но и на карте не найдут где тот фронт",

"А сколько бригад можно создать, если провести аудит среди депутатов и их прихвостней (ой простите – помощников)? Проведите аудит депутатов на всех уровнях, начиная с ВР, заканчивая районными".

Источник: glavcom .

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