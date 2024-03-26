Астролог розповіла про головні аспекти тижня з 25 по 31 березня і дала розгорнутий прогноз на кожен день.

Протягом тижня з 25 по 31 березня з’явиться можливість змінити своє особисте життя і покращити фінансовий стан, але є дні у які слід будти особливо обачними.

Так, у вівторок, 26 березня, ще відчуватимуться енергії Місячного Затемнення, що відбулося 25 березня.

«Це день активної взаємодії з жінками, на зв'язок може вийти людина, з якою ви давно не зустрічалися. Може з'явитись бажання щось змінити у своїй зовнішності. Будьте обачними, оскільки у дні біля затемнення можливі різноманітні втрати, щось може загубитися, щось підгоріти», - попередила астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

Прогноз на тиждень за 25 по 31 березня.

За її словами, для багатьох 26 березня може стати доленосним днем.

"Сьогодні багато ризиків, особливо щодо переміщення та транспорту. Всі раніше заплановані справи йдуть добре, спонтанні зриваються і приводять до провалу. Сильна взаємодія з психікою, можливі панічні реакції, провокації різного плану", - каже астролог.

Експертка радить менше рухатись на авто, уникати скупчень великої кількості людей.

У середу, 27 березня, Луна продовжує йти транзитом по знаку Терези, тож актуальні теми, пов'язані з красою, естетикою та жінками.

«Проте Венера утворює опозицію з Ліліт, що може спровокувати конкуренцію між жінками, бажання перевершити якусь конкурентку чи їдко висловитись в її адресу. Цього дня можуть прийти неприємні новини та неочікувані дзвінки, що будуть вимагати термінових реакцій», - каже експертка з прогнозів щодо подій на тижні з 25 по 31 березня.

У четвер, 28 березня, Луна у Скорпіоні наситить емоціями, а Венера у секстилі з Ураном принесе сприятливі можливості як у сфері особистого життя так і фінансовій сфері.

За словами астрологині, можливі знайомства з цікавими людьми, проте краще, щоб це були дружні, а не романтичні стосунки, адже вони можуть бути не довготривалими.

Прогноз на тиждень за 25 по 31 березня.

Астрологиня закликає контролювати свої бажання, але день може бути надзвичайно продуктивним, що дозволить вирішити багато справ.

А от ніч з четверга на п’ятницю на всіх Знаків Зодіаку може бути неприємною. Астрологиня попередила про ракетні обстріли. А зранку зранку можливі непередбачувані ситуації та неприємні новини.

«Проте надалі все налагоджується, з'являється позитивний настрій та потяг до краси та романтики. Буде чудово працювати інтуїція та уява», - каже експертка з прогнозів.

Надалі, згідно з новим прогнозом з 25 по 31 березня, очікують напружені вихідні - Луна утворить квадрат з Марсом та Сатурном.

Так, 30 березня жінкам потрібно остерігатися суперечок з чоловіками.

«Можливі перешкоди у справах, можуть нагадати про себе різноманітні обов'язки. Комусь можуть відкритися таємниці. Це останній день, підходящий для подорожей, оскільки далі Меркурій зупиняється перед ретроградом, що буде приносити неприємності у подорожах», - застерегла астролог.

А неділя 31 березня може стати днем невиправданого оптимізму та занурення у ілюзії, можливі розчарування та лінощі.

Астрологиня радить не вередувати і не потурати своїм бажанням, бути більш уважними і зосередженими, щоб уникнути помилок. При цьому цей день може бути сприятливим для очищення простору навколо себе та для відпочинку.

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