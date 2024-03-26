Астролог рассказала о главных аспектах недели с 25 по 31 марта и дала развернутый прогноз на каждый день.

В течение недели с 25 по 31 марта появится возможность изменить свою личную жизнь и улучшить финансовое положение, но есть дни, в которые следует быть особенно осмотрительными.

Так, во вторник, 26 марта, еще будут ощущаться энергии Лунного Затмения, произошедшего 25 марта.

«Это день активного взаимодействия с женщинами, на связь может выйти человек, с которым вы давно не встречались. Может появиться желание что-то изменить в своем облике. Будьте осторожны, поскольку в дни возле затмения возможны разные потери, что-то может потеряться, что-то подгореть», - предупредила астролог и автор канала «Scorpio».

Прогноз на неделю с 25 по 31 марта.

По ее словам, 26 марта для многих может стать судьбоносным днем.

"Сегодня много рисков, особенно относительно перемещения и транспорта. Все ранее запланированные дела идут хорошо, спонтанные срываются и приводят к провалу. Сильное взаимодействие с психикой, возможны панические реакции, провокации разного плана", - говорит астролог.

Эксперт советует меньше передвигаться на авто, избегать скоплений большого количества людей.

В среду, 27 марта, Луна продолжает идти транзитом по знаку Весы, поэтому актуальны темы, связанные с красотой, эстетикой и женщинами.

«Однако Венера образует оппозицию с Лилит, которая может спровоцировать конкуренцию между женщинами, желание превзойти какую-нибудь конкурентку или едко высказаться в ее адрес. В этот день могут прийти неприятные новости и неожиданные звонки, которые потребуют срочных реакций», - говорит эксперт по прогнозам событий на неделе с 25 по 31 марта.

В четверг, 28 марта, Луна в Скорпионе насытится эмоциями, а Венера в секстиле с Ураном принесет благоприятные возможности как в сфере личной жизни, так и в финансовой сфере.

По словам астролога, возможны знакомства с интересными людьми, однако лучше, чтобы это были дружеские, а не романтические отношения, ведь они могут быть недолговечными.

Прогноз на неделю с 25 по 31 марта.

Астролог призывает контролировать свои желания, но день может быть очень продуктивным, что позволит решить многие дела.

А вот в ночь с четверга на пятницу всех Знаков Зодиака может быть неприятной. Астролог предупредила о ракетных обстрелах. А утром возможны непредсказуемые ситуации и неприятные новости.

«Однако все налаживается, появляется позитивное настроение и тяга к красоте и романтике. Будет отлично работать интуиция и воображение», - говорит эксперт по прогнозам.

В дальнейшем, согласно новому прогнозу с 25 по 31 марта, ожидают напряженные выходные – Луна образует квадрат с Марсом и Сатурном.

Так, 30 марта женщинам нужно опасаться споров с мужчинами.

«Возможные препятствия в делах могут напомнить о себе разнообразные обязанности. Кому-то могут открыться тайны. Это последний день, подходящий для путешествий, поскольку дальше Меркурий останавливается перед ретроградом, что будет доставлять неприятности в путешествиях», - предостерегла астролог.

А воскресенье 31 марта может стать днем ​​неоправданного оптимизма и погружения в иллюзии, возможные разочарования и лень.

Астролог советует не капризничать и не потакать своим желаниям, быть более внимательными и сосредоточенными, чтобы избежать ошибок. Этот день может быть благоприятным для очищения пространства вокруг себя и для отдыха.

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