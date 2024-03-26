Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 26 березня.

Нумерологія дня доповнює астрологічний прогноз на 26 березня, тому ми маємо велику підтримку для відкриття таланту або завершення важливого завдання.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Ви хочете, щоб все було зроблено, але чи не намагаєтеся зробити занадто багато одночасно? Ви чините на себе великий тиск, щоб закінчити ставлення до певного терміну, який ви встановили, але є багато частин, що рухаються. якщо щось не відбувається, коли ви на це очікували, але ви зробили все, що могли, це нормально. Життя часто складається так чи інакше.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Слухайте свою інтуїцію. У вас є так багато, що ви можете дати потрібній людині. Отже, якщо ваша інтуїція нагадує вам, що настав час трохи відступити, прислухайтеся до неї. Коли ви почули, що ця людина гідна вашого кохання, ви звернули увагу і довели справу до кінця. То чому ж, коли він каже вам піти на хвилинку, ви ігноруєте свою правду?

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колісниця.

Є багато причин, чому вам потрібно триматися. Ви хочете покласти цьому кінець, і є багато фактів, що вказують на те, чому було б зручніше кинути палити, але ви не ледар. Коли ви відчуєте, що продовжувати гру справді складно, зачекайте, поки випробування не закінчиться. Ти станеш набагато сильнішим, бо ти це зробив.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Башта.

Ви бачите проблему, а решта її ігнорують. Коли ви розумієте, що ви скрипуче колесо і ніхто не хоче чути, що відбувається, це може вас збентежити. Ви можете навіть подумати, що ви божевільний! Але правда в тому, що люди не люблять визнавати біль, коли вони не мають рішення. Коли ви вказуєте на те, що відбувається, не забудьте вказати, що, на вашу думку, може вирішити проблему.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Імператор.

Не вступайте до битви, в якій, швидше за все, не залишиться переможців. Підійдіть до ситуації як союзник чи друг. Коли ви обіймаєте людину, яку намагаєтеся переконати, і підходите до неї як до друга, ви не тільки покращуєте ситуацію, а й створюєте відносини, які будуть тривати довго.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Це не мало сенсу. Ви скажете, що підхід був безглуздим. Навіть безцільно, ви можете подумати. Ви можете виявити, що не можете по-справжньому зрозуміти, що відбувалося в голові в той момент, але, можливо, це не та частина, на якій вам потрібно зосередитися. Лікування - це те, куди звернути свою увагу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Світ

Ви рухаєтеся вгору. Іноді відхід у відставку — це рух до вищої та покращеної ситуації.

Вам може здаватися, що ви втрачаєте все, але коли ви виграєте час, ви повернете свободу та свій світ.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Маг.

Ти справжній талант. Тут у вас великий потенціал, і продовжуючи освоювати нові навички, ви незабаром виявите, що люди цінують вас ще більше. Продовжуйте вчитися. Будь вічним студентом, яким ти і єш.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця.

У вас є багато емоційної підтримки. Іноді, коли ви стримуєте свої почуття чи боїтеся відкритися. ви втрачаєте можливість отримати необхідну вам мудрість та знання від друзів, які хотіли б любити вас. Поділіться своїм серцем.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор у перевернутому положенні.

Сила не спрацює. Є час боротися, щоб отримати те, що ви хочете, але зараз час відпустки. Встановіть дистанцію між собою та ситуацією. Не обов'язково бути таким наполегливим чи наполегливим. Ви вже виклали свою точку зору. Тепер настав час чекати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Повішений.

Ви стали пасивними. Коли ви надто довго перебуваєте в поганій ситуації, ваш мозок починає думати, що все гаразд, але ваше серце знає краще. Послухай це.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Помірність.

Надмірне мислення непродуктивне. Вночі, коли ваша голова торкається подушки, ваші думки бурхливо моляться і просять миру. Записуйте свої думки перед сном. Запишіть, що вас турбує, а потім запропонуйте рішення на папері, а не в голові.

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