Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с предсказанием на 26 марта.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 26 марта.

Нумерология дня дополняет астрологический прогноз на 26 марта, поэтому у нас есть большая поддержка для открытия таланта или завершения важной задачи.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Вы хотите, чтобы все было сделано, но не пытаетесь ли вы сделать слишком много одновременно? Вы оказываете на себя большое давление, чтобы закончить дела к определенному сроку, который вы установили, но есть много движущихся частей. если что-то не происходит, когда вы этого ожидали, но вы сделали все, что могли, это нормально. Жизнь часто складывается так или иначе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Слушайте свою интуицию. У вас есть так много, что вы можете дать нужному человеку. Итак, если ваша интуиция подсказывает вам, что пришло время немного отступить, прислушайтесь к ней. Когда вы услышали, что этот человек достоин вашей любви, вы обратили внимание и довели дело до конца. Так почему же, когда он говорит вам уйти на минутку, вы игнорируете свою правду?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесница.

Есть много причин, почему вам нужно держаться. Вы хотите положить этому конец, и есть много фактов, указывающих на то, почему было бы удобнее бросить курить, но вы не лодырь. Когда вы почувствуете, что продолжать игру действительно сложно, подождите, пока испытание не закончится. Ты станешь намного сильнее, потому что ты это сделал.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Башня.

Вы видите проблему, а все остальные ее игнорируют. Когда вы понимаете, что вы — скрипучее колесо и никто не хочет слышать, что происходит, это может вас обескуражить. Вы можете даже подумать, что вы сумасшедший! Но правда в том, что люди не любят признавать боль, когда у них нет решения. Когда вы указываете на то, что происходит, не забудьте также указать, что, по вашему мнению, может решить проблему.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Император.

Не вступайте в битву, в которой, скорее всего, не останется победителей. Подойдите к ситуации как союзник или друг. Когда вы обнимаете человека, которого пытаетесь убедить, и подходите к нему как к другу, вы не только улучшаете ситуацию, но и создаете отношения, которые будут длиться долго.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Это не имело смысла. Вы скажете, что подход был бессмысленным. Даже бесцельно, можете подумать вы. Вы можете обнаружить, что не можете по-настоящему понять, что происходило в его голове в тот момент, но, возможно, это не та часть, на которой вам нужно сосредоточиться. Исцеление – это то, куда направить свое внимание.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Мир

Вы продвигаетесь вверх. Иногда уход в отставку — это движение к более высокой и улучшенной ситуации.

Вам может казаться, что вы теряете все, но когда вы выиграете время, вы вернете свободу и свой мир.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Маг.

Ты настоящий талант. Здесь у вас большой потенциал, и, продолжая осваивать новые навыки, вы вскоре обнаружите, что люди ценят вас еще больше. Продолжай учиться. Будь вечным студентом, каким ты и являешься.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Императрица.

У вас много эмоциональной поддержки. Иногда, когда вы сдерживаете свои чувства или боитесь открыться. вы упускаете возможность получить необходимую вам мудрость и знания от друзей, которые хотели бы любить вас. Поделитесь своим сердцем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император в перевернутом положении.

Сила не сработает. Есть время бороться, чтобы получить то, что вы хотите, но сейчас время отпускания. Установите дистанцию ​​между собой и ситуацией. Не обязательно быть таким напористым или напористым. Вы уже изложили свою точку зрения. Теперь пришло время ждать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Повешенный.

Вы стали пассивными. Когда вы слишком долго находитесь в плохой ситуации, ваш мозг начинает думать, что все в порядке, но ваше сердце знает лучше. Послушай это.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Умеренность.

Чрезмерное мышление непродуктивно. Ночью, когда ваша голова касается подушки, ваши мысли бурно молятся и просят мира. Записывайте свои мысли перед сном. Запишите, что вас беспокоит, а затем предложите решения на бумаге, а не в голове.

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