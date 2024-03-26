Прикордонники Молдови готові допомогти затримувати осіб, які намагаються незаконно втекти за кордон. Зараз багато таких спроб відбувається через Придністров'я, заявив міністр внутрішніх справ Молдови, Адріан Ефрос, в інтерв'ю для Ziarul de Garda, опублікованому 24 березня. Він підкреслив, що значна кількість чоловіків віком від 18 до 60 років нелегально перетинають кордон з їхньою країною.

"Придністровський регіон є основним маршрутом, і ми регулярно проводимо операції з ліквідації схем, організованих на території Молдови або спільно з громадянами України", – заявив керівник МВС Молдови. Адріан Ефрос також зазначив, що правоохоронні органи Молдови активно відстежують маршрути через невизнане Придністров'я.

"Ми прагнемо підсилити співпрацю з Україною і обговорили можливість відновлення спільного патрулювання у придністровському регіоні з українською стороною. Це допоможе запобігти нелегальній міграції", – додав міністр.

Раніше Politeka також писала про чоловіків, які вирішили втекти з України за допомогою комбінезонів. Йдеться про вісьмох ухилянтів, які одягнувши захисні комбінезони хотіли здолати Кучурганській лиман. Проте, їхня спроба це зробити виявилася провальною, оскільки їх спіймали прикордонники.

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