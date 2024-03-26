Пограничники Молдовы готовы помочь задерживать лиц, пытающихся незаконно скрыться за границу. Сейчас многие такие попытки предпринимаются через Приднестровье, заявил министр внутренних дел Молдовы, Адриан Эфрос, в интервью для Ziarul de Garda, опубликованном 24 марта. Он подчеркнул, что значительное количество мужчин в возрасте от 18 до 60 лет нелегально пересекают границу с их страной.

"Приднестровский регион является основным маршрутом, и мы регулярно проводим операции по ликвидации схем, организованных на территории Молдовы или совместно с гражданами Украины", – заявил глава МВД Молдовы. Адриан Эфрос также отметил, что правоохранительные органы Молдовы активно отслеживают маршруты по непризнанному Приднестровью.

"Мы стремимся усилить сотрудничество с Украиной и обсудили возможность возобновления совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороной. Это поможет предотвратить нелегальную миграцию", - добавил министр.

Ранее Politeka также писала о мужчинах, решивших бежать из Украины с помощью комбинезонов. Речь идет о восьми ухилянтах, которые надев защитные комбинезоны хотели одолеть кучурганский лиман. Однако их попытка сделать это оказалась провальной, поскольку их поймали пограничники.