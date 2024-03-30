У Запоріжжі до військової служби призвали чоловіка, який мав відстрочку, через свою роботу у Запоріжсталі.

У Запоріжжі призвали хотіли мобілізувати чоловіка, який мав відстрочку. Він звернувся до суду, щоб оскаржити таке рішення. Після тривалого судового процесу було встановлено незаконність дій територіального центру комплектування. Проте, співробітники центру подали апеляційну скаргу, але апеляційний адміністративний суд Дніпра підтримав рішення першої інстанції.

За матеріалами справи, житель Запоріжжя, який працював машиністом тепловоза на заводі "Запоріжсталь", був у списку осіб з відстрочкою від мобілізації. Однак, незважаючи на це, його доставили до територіального центру комплектування. Через це чоловіка примусово призвали до військової служби та включили до списків військової частини.

Машиніст стверджував, що повідомив центр про свою відстрочку, але ця інформація була проігнорована. У своєму зверненні до суду він зазначив, що його призвали незаконно і звинуватив співробітників центру у неперевірці наявності підстав для відстрочки.

Територіальний центр комплектування стверджував, що чоловік не повідомив про свою відстрочку, і змінив його військово-облікову спеціальність. Проте суд визнав, що чоловік був закріплений за відстрочкою до певної дати і органи центру не перевірили цю інформацію.

Суд визнав дії центру незаконними і скасував наказ про мобілізацію чоловіка. Центр подав апеляційну скаргу, проте апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції, залишивши чоловіка поза списками військової частини.

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