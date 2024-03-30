В Запорожье к военной службе призвали мужчину, который имел отсрочку, из-за своей работы в Запорожье.

В Запорожье призвали хотели мобилизовать мужчину, имевшего отсрочку. Он обратился в суд, чтобы оспорить такое решение. После продолжительного судебного процесса была установлена ​​незаконность действий территориального центра комплектования. Однако сотрудники центра подали апелляционную жалобу, но апелляционный административный суд Днепра поддержал решение первой инстанции.

По материалам дела, житель Запорожья, работавший машинистом тепловоза на заводе "Запорожсталь", был в списке лиц с отсрочкой от мобилизации. Однако, несмотря на это, он был доставлен в территориальный центр комплектования. Поэтому мужчину принудительно призвали в военную службу и включили в списки воинской части.

Машинист утверждал, что сообщил центру о своей отсрочке, но эта информация была проигнорирована. В своем обращении в суд он отметил, что его призвали незаконно и обвинили сотрудники центра в непроверке наличия оснований для отсрочки.

Территориальный центр комплектования утверждал, что мужчина не сообщил о своей отсрочке и изменил его военно-учетную специальность. Однако суд признал, что мужчина был закреплен за отсрочкой к определенной дате и органы центра не проверили эту информацию.

Суд признал действия центра незаконными и отменил приказ о мобилизации мужчины. Центр подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, оставив мужчину вне списков воинской части.