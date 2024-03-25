Зараз у Швейцарії перебуває близько 66 тисяч українських біженців, яким видали посвідку на постійне проживання в країнах категорії S. Проте лише 20% з них працюють. Тому Швейцарія планує підняти цей показник до 40% до кінця 2024 року.

Уряд і парламент Швейцарії вважають, що зараз кантонам країни слід активніше братися до процесу залучення українських біженців до роботи. Наразі тільки 20% українців мають роботу, хоча економіка потребує додаткової робочої сили. Вважається, що українці є ідеальними кандидатами для цього завдання через їхню вищу освіту та відсутність труднощів у культурній адаптації. Тому Конгрес вважає, що досягнення цілі подвоїти кількість українців, що працюють до кінця 2024 року, є реальним.

Андрій Рушницький, Почесний консул України в Швейцарії, зауважив: "Ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, тому ніхто не передбачав необхідність організовувати мовні курси для біженців чи програми професійної підготовки. Все це не вважалося абсолютно необхідним".

Даніель Рютцельшваб з Швейцарської асоціації роботодавців зазначив, що вакансій багато, проте для досягнення цієї мети українцям необхідно бути готовими змінити свій професійний шлях. Проте самі роботодавці стикаються з проблемою пошуку потрібних кандидатів серед українських біженців через відсутність інформації про їхнє місце перебування.

У березні цього року Швейцарська національна рада та Кантональна рада вирішили спростити процедури зайнятості. Вимогу про отримання дозволу на роботу прагнуть замінити онлайн-реєстрацією даних про зайнятість біженців чи роботодавців, що є працівниками-біженцями.

"Передусім нам потрібна передбачуваність. Неможливо наймати працівників, не знаючи, як довго вони затримаються в Швейцарії або який їхній імміграційний статус. Це складно, і ми хочемо, щоб федеральний уряд проінформував нас заздалегідь про всі рішення у цій сфері", - додав Рютцельшваб.

Щодо статусу біженців, Швейцарія вирішила не позбавляти українців, які прибули через російську агресію, їхнього захисту до 4 березня 2025 року. Федеральний парламент прийняв таке рішення 1 листопада 2023 року. Також восени стало відомо, що Швейцарія надішле Україні допомогу понад 100 мільйонів євро для розмінування та постачання продовольства.

Джерело: itnet

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