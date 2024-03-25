Сейчас в Швейцарии находится около 66 тысяч украинских беженцев, которым выдали вид на постоянное проживание в странах категории S. Однако только 20% из них работают. Потому Швейцария планирует поднять этот показатель до 40% к концу 2024 года.

Правительство и парламент Швейцарии считают, что сейчас кантонам страны следует активнее браться за процесс привлечения украинских беженцев к работе. Пока только 20% украинцев имеют работу, хотя экономика нуждается в дополнительной рабочей силе. Считается, что украинцы являются идеальными кандидатами для этой задачи из-за их высшего образования и отсутствия трудностей в культурной адаптации. Поэтому Конгресс считает, что достижение цели удвоить количество украинцев, работающих до конца 2024 года, реально.

Андрей Рушницкий, Почётный консул Украины в Швейцарии, отметил: "Никто не ожидал, что война будет продолжаться так долго, поэтому никто не предусматривал необходимости организовывать языковые курсы для беженцев или программы профессиональной подготовки. Все это не считалось абсолютно необходимым".

Даниэль Рютцельшваб из Швейцарской ассоциации работодателей отметил, что вакансий много, однако для достижения этой цели украинцам необходимо быть готовыми изменить свой профессиональный путь. Однако сами работодатели сталкиваются с проблемой поиска нужных кандидатов среди украинских беженцев из-за отсутствия информации об их местонахождении.

В марте этого года Швейцарский национальный совет и Кантональный совет решили упростить процедуры занятости. Требование о получении разрешения на работу стремятся заменить онлайн-регистрацией данных о занятости беженцев или работодателей, являющихся работниками-беженцами.

"Прежде всего, нам нужна предсказуемость. Невозможно нанимать работников, не зная, как долго они задержатся в Швейцарии или каков их иммиграционный статус. Это сложно, и мы хотим, чтобы федеральное правительство проинформировало нас заранее обо всех решениях в этой сфере", - добавил Рютцельшваб.

Относительно статуса беженцев, Швейцария решила не лишать украинцев, прибывших из-за российской агрессии, их защиты до 4 марта 2025 года. Федеральный парламент принял такое решение 1 ноября 2023 года. Также осенью стало известно, что Швейцария направит Украине помощь более 100 миллионов евро для разминирования и поставки продовольствия.

Источник: itnet

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