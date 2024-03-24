У січні цього року набула чинності ухвала кабінету міністрів, яка встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах.

Під час дії воєнного стану громадяни, які підлягають мобілізації, повинні мати військово-облікові документи. Ці документи необхідні для працевлаштування та вступу до закладів вищої освіти. Проте, існує єдине виключення.

Про це розповіла адвокат Марія Левченко у Telegram "Пані в законі".

"Влаштуватись на роботу і поступити на навчання тепер можна тільки за наявності військово-облікового документа. Виключення зробили тільки для жінок-медиків та фармацевтів, які можуть влаштуватись на роботу без надання цього документу до 2026 року", - каже адвокат Марія Левченко.

У січні цього року набула чинності постанова кабінету міністрів, що встановлює нові правила ведення військового обліку на підприємствах. Вона передбачає обов'язок фіксації працівників, які мають військовий обов'язок, і використання порталу "Дія" для цього.

Роботодавцям потрібно мати особу, яка відповідатиме за ведення військового обліку і проходитиме підвищення кваліфікації. Також вони зобов'язані передавати дані про працівників до Територіальних центрів кадрового забезпечення (ТЦК) у 7-денний термін після прийняття на роботу або звільнення працівника.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у постанові не передбачено жодних вимог, але це не означає, що не буде перевірок щодо ведення військового обліку.

Левченко підкреслює, що важливо оновлювати військово-облікові дані як основним працівникам, так і сумісникам. Невчасне оновлення може призвести до звільнення працівника.

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