Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення російської федерації. В анонсованих змінах до законопроєкту про мобілізацію відстрочку втратить значна кількість чоловіків. Про це попередив адвокат Роман Сімутін. Також він назвав категорії чоловіків, які втратять відстрочку.

У поточній версії Закону України "Про мобілізацію" (ст. 23) усиновителям надавалася відстрочка згідно з абзацом 9. Однак, в останніх опублікованих в інтернеті змінах до законопроєкту, ця категорія громадян була виключена з переліку осіб, яким може бути надана відстрочка.

Стосовно дружин, то згідно з коментарем юриста, видалено абзац 11, який передбачав відстрочку для чоловіків, чиї дружини мають інвалідність, зберігши лише вимогу про надання відстрочки тим, хто займається постійним доглядом за дружиною. За словами адвоката Сімутіна, отримати необхідний висновок від ВЛК буде вкрай складно, особливо для дружин з третьою групою інвалідності, де шанси практично нульові.

У відношенні батьків, раніше відстрочка надавалася чоловікам, чиї батьки мали I чи II групу інвалідності, якщо не було інших працездатних осіб, зобов'язаних їх утримувати. Проте, абзац 11 було повністю вилучено, а зміни в абзаці 12 обмежують можливість отримання відстрочки членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення, які займаються постійним доглядом.

Крім того, з'явилися додаткові ускладнення з отриманням висновку ВЛК та оформленням постійного догляду через фінансові обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів. Згідно з постановою, для того, щоб претендувати на постійний догляд, дохід на кожного члена сім'ї не повинен перевищувати 2920 грн. Як підкреслив правозахисник, це ставить людей у дуже складне фінансове становище, змушуючи їх виживати на мінімальні кошти та доглядати за близькими, які також живуть в умовах обмежених фінансових можливостей.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.