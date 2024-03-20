Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения российской федерации. В анонсированных изменениях в законопроект о мобилизации отсрочку потеряет значительное количество мужчин. Об этом предупредил адвокат Роман Симутин. Также он назвал категории мужчин, которые потеряют отсрочку.
В текущей версии Закона Украины "О мобилизации" (ст. 23) усыновителям предоставлялась отсрочка согласно абзацу 9. Однако в последних опубликованных в интернете изменениях к законопроекту эта категория граждан была исключена из перечня лиц, которым может быть предоставлена отсрочка.
Что касается жен, то, согласно комментарию юриста, удален абзац 11, который предусматривал отсрочку для мужчин, чьи жены имеют инвалидность, сохранив лишь требование о предоставлении отсрочки тем, кто занимается постоянным уходом за женой. По словам адвоката Симутина, получить необходимое заключение от ВЛК будет крайне сложно, особенно для жен с третьей группой инвалидности, где шансы практически нулевые.
В отношении родителей ранее отсрочка предоставлялась мужчинам, чьи родители имели I или II группу инвалидности, если не было других трудоспособных лиц, обязанных их содержать. Однако абзац 11 был полностью изъят, а изменения в абзаце 12 ограничивают возможность получения отсрочки членами семьи первой и второй степени родства, занимающихся постоянным уходом.
Кроме того, появились дополнительные осложнения с получением заключения ВЛК и оформлением постоянного ухода из-за финансовых ограничений, установленных Кабинетом Министров. Согласно постановлению, для того чтобы претендовать на постоянный уход, доход на каждого члена семьи не должен превышать 2920 грн. Как подчеркнул правозащитник, это ставит людей в очень сложное финансовое положение, заставляя их выживать на минимальные средства и ухаживать за близкими, также живущими в условиях ограниченных финансовых возможностей.
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