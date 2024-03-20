Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения российской федерации. В анонсированных изменениях в законопроект о мобилизации отсрочку потеряет значительное количество мужчин. Об этом предупредил адвокат Роман Симутин. Также он назвал категории мужчин, которые потеряют отсрочку.

В текущей версии Закона Украины "О мобилизации" (ст. 23) усыновителям предоставлялась отсрочка согласно абзацу 9. Однако в последних опубликованных в интернете изменениях к законопроекту эта категория граждан была исключена из перечня лиц, которым может быть предоставлена ​​отсрочка.

Что касается жен, то, согласно комментарию юриста, удален абзац 11, который предусматривал отсрочку для мужчин, чьи жены имеют инвалидность, сохранив лишь требование о предоставлении отсрочки тем, кто занимается постоянным уходом за женой. По словам адвоката Симутина, получить необходимое заключение от ВЛК будет крайне сложно, особенно для жен с третьей группой инвалидности, где шансы практически нулевые.

В отношении родителей ранее отсрочка предоставлялась мужчинам, чьи родители имели I или II группу инвалидности, если не было других трудоспособных лиц, обязанных их содержать. Однако абзац 11 был полностью изъят, а изменения в абзаце 12 ограничивают возможность получения отсрочки членами семьи первой и второй степени родства, занимающихся постоянным уходом.

Кроме того, появились дополнительные осложнения с получением заключения ВЛК и оформлением постоянного ухода из-за финансовых ограничений, установленных Кабинетом Министров. Согласно постановлению, для того чтобы претендовать на постоянный уход, доход на каждого члена семьи не должен превышать 2920 грн. Как подчеркнул правозащитник, это ставит людей в очень сложное финансовое положение, заставляя их выживать на минимальные средства и ухаживать за близкими, также живущими в условиях ограниченных финансовых возможностей.

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