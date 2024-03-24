В январе этого года вступило в силу постановление кабинета министров, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях.

Во время действия военного положения граждане, подлежащие мобилизации, должны иметь военно-учетные документы. Эти документы необходимы для трудоустройства и поступления в высшие образования. Однако существует единственное исключение.

Об этом рассказала адвокат Мария Левченко в Telegram "Пані в законі".

"Устроиться на работу и поступить на обучение можно только при наличии военно-учетного документа. Исключение сделали только для женщин-медиков и фармацевтов, которые могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года", - говорит адвокат Мария Левченко.

В январе этого года вступило в силу постановление кабинета министров, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях. Она предусматривает обязанность фиксации работников, имеющих военную обязанность, и использование портала "Дія" для этого.

Работодателям необходимо иметь лицо, которое будет отвечать за ведение военного учета и будет проходить повышение квалификации. Также они обязаны передавать данные о работниках в Территориальные центры кадрового обеспечения (ТЦК) в 7-дневный срок после принятия на работу или увольнения работника.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в постановлении не предусмотрено никаких требований, но это не означает, что не будет проверок ведения военного учета.

Левченко подчеркивает, что важно обновлять военно-учетные данные как основным работникам, так и совместителям. Несвоевременное обновление может привести к увольнению работника.

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