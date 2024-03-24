Послугами "ПриватБанка" користуються мільйони українців. Незважаючи на популярність українці часто залишаються незадоволеними роботою банку. Найбільше нарікають на блокування рахунків та старі долари в касах відділень "ПриватБанку". Трапляються й інші скарги. Декілька годин тому українець поскаржився на сайті Мінфін на проблеми з додаванням картки до Google Pay.

Клієнт "ПриватБанк" поділився, що "другий день намагаюся додати картку до Google Pay через "Приват24"". Для підтвердження банк просить протягом години зателефонувати за номером 3700. Замість оператора доводиться спілкуватися з голосовим помічником, яка ставить одні й самі питання.

Наприкінці "діалогу" каже, що операція підтверджена, однак у результаті не вдається завершити налаштування картки для безконтактної оплати та в додатку "Приват24" пропонують повторно зателефонувати за номером 3700 і так нескінченно.

"Також у Приват24 пропонують з метою ідентифікації записати голосовий зліпок. Вважаю, що голосовий зліпок є ризикованою операцією, оскільки людина може, наприклад, застудитися і банк вважатиме, що телефонує не власник картки та заблокує рахунок", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що для з'єднання з оператором просто достатньо перефразувати питання. Також варто не забувати, що завжди можна звернутися в чат "ПриватБанк" на офіційному сайті банку pb.ua/chat або в мобільному застосунку "Приват24".

Щодо запису голосового зліпка, то особливості цієї технології дозволяють підтвердити особу клієнта за голосом у разі незначних фізіологічних відхилень (хрипоти, закладеності носа тощо), а також за наявності сторонніх шумів.

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