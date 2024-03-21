В Україні "ПриватБанк" зобов'язаний блокувати рахунки українців через різноманітні причини, але гроші можна повернути.

"ПриватБанк" надає різноманітні послуги українцям. Останнім часом банк почав розчаровувати українців. Більшість з них скаржиться на закриття рахунків та блокування банківських карток. Це відбувається без пояснень причини. Один з таких випадків описав клієнт "ПриватБанк" на сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що намагався зайти в додаток "Приват24", але цього зробити не зміг. Щоб встановити причину проблеми, клієнт зателеонував у службу підтримки "ПриватБанку". Там йому повідомили, що банк розірвав з ним договір та закрив банківський рахунок. Онлайн підтримка ситуацію не коментує та причини не пояснила. Порадили лише: "Йдіть у відділення і розбирайтесь".

"Змоги прийти в відділення немає, якогось онлайн вирішення мені не можуть запропонувати. Як діяти в такій ситуації? Залишився без карт і з заблокованими коштами", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" повідомили, що при розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку.

Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

● реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

● документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

● документи, що посвідчують особу;

● документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

● заяву про перерахування залишків коштів.

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