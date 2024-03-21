В Украине "ПриватБанк" обязан блокировать счета украинцев по разным причинам, но деньги можно вернуть.

ПриватБанк предоставляет разнообразные услуги украинцам. В последнее время банк стал разочаровывать украинцев. Большинство из них жалуется на закрытие счетов и блокировку банковских карт. Это происходит без объяснения причины. Один из таких случаев описал клиент "ПриватБанка" на сайте Минфин.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что пытался зайти в приложение "Приват24", но этого сделать не смог. Чтобы установить причину проблемы, клиент позвонил в службу поддержки "ПриватБанка". Там ему сообщили, что банк расторг с ним договор и закрыл банковский счет. Онлайн-поддержка ситуацию не комментирует и причины не объяснила. Посоветовали только: "Идите в отделение и разбирайтесь".

"Смоги прийти в отделение нет, какого-нибудь онлайн решения мне не могут предложить. Как действовать в такой ситуации? Остался без карт и с заблокированными средствами", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" сообщили, что при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк.

Для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе: ●

реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;

● документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

● документы, удостоверяющие личность;

● документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

● заявление о перечислении остатков средств.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.