Услугами "ПриватБанка" пользуются миллионы украинцев. Несмотря на популярность, украинцы часто остаются недовольными работой банка. Больше всего жалуются на блокировку счетов и старые доллары в кассах отделений "ПриватБанка". Попадаются и другие жалобы. Несколько часов назад украинец пожаловался на сайте Минфин на проблемы с добавлением карты в Google Pay.

Клиент "ПриватБанк" поделился, что "второй день пытась добавить карту в Google Pay через "Приват24"". Для подтверждения банк просит в течение часа позвонить по номеру 3700. Вместо оператора приходится общаться с голосовым помощником, который задает одни и те же вопросы.

В конце "диалога" говорит, что операция подтверждена, однако в результате не удается завершить настройки карты для бесконтактной оплаты и в приложении "Приват24" предлагают повторно позвонить по телефону 3700 и так до бесконечности.

"Также в Приват24 предлагают с целью идентификации записать голосовой слепок. Считаю, что голосовой слепок является рискованной операцией, поскольку человек может, например, простудиться и банк будет считать, что звонит по телефону не владелец карты и заблокирует счет", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что для соединения с оператором просто достаточно перефразировать вопросы. Также следует не забывать, что всегда можно обратиться в чат "ПриватБанк" на официальном сайте банка pb.ua/chat или в мобильном приложении "Приват24".

Относительно записи голосового слепка, особенности этой технологии позволяют подтвердить личность клиента по голосу в случае незначительных физиологических отклонений (хрипоты, заложенности носа и т.п.), а также при наличии посторонних шумов.

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