Рада оголосила про перейменування 109 сіл та міст у 16 областях, щоб упоратися з назвами, що мають символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному сайті Ради.

На засіданні 20 березня 2024 року Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув пропозиції від місцевих органів влади, військових адміністрацій та рекомендації від Українського інституту національної пам'яті та Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування деяких населених пунктів у таких областях як Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська.

Це було зроблено для того, щоб привести їхні назви у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Внаслідок обговорення, Комітет прийняв такі рішення:

Затверджено перейменування 109 населених пунктів, детальний список яких можна знайти у відповідних інфографіках.

Народним депутатам України - членам Комітету доручено розробити та внести на розгляд Парламенту відповідні проекти постанов Верховної Ради України.

Рекомендовано Верховній Раді України прийняти в цілому відповідні проекти постанов.

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