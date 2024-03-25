Рада объявила о переименовании 109 сел и городов в 16 областях, чтобы справиться с названиями, имеющими символику российской имперской политики или не соответствующими стандартам государственного языка. Эта информация была обнародована на официальном сайте Рады.

На заседании 20 марта 2024 года Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел предложения от местных органов власти, военных администраций и рекомендации от Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию некоторых населенных пунктов. в таких областях как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

Это было сделано для того, чтобы привести их названия в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

В результате обсуждения Комитет принял следующие решения:

Утверждено переименование 109 населенных пунктов, подробный список которых можно найти в соответствующих инфографиках .

Народным депутатам Украины – членам Комитета поручено разработать и внести на рассмотрение Парламента соответствующие проекты постановлений Верховной Рады Украины.

Рекомендовано Верховной Раде Украины принять в целом соответствующие проекты постановлений.

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