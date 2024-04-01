Українцям розповіли, чи можуть вони отримати пенсію по інвалідності, якщо не мають страхового стажу.

Згідно з інформацією від Міністерства соціальної політики, пенсії по інвалідності надаються особам у залежності від їх трудового стажу, який має становити від 1 до 15 років в залежності від віку та групи інвалідності.

Отже, пенсії призначаються у випадках, коли інвалідність не пов'язана з трудовою діяльністю або була отримана з дитинства. Це закріплено у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вимоги до трудового стажу варіюються в залежності від групи інвалідності.

Людям з інвалідністю І та ІІ груп призначають пенсії при наявності страхового стажу від 1 до 10 років, залежно від віку при визнанні інвалідності. Для інвалідів ІІІ групи та пенсій у зв'язку із втратою годувальника необхідно мати страховий стаж від 1 року до 14 років.

Уряд також встановлює мінімальні розміри пенсій для різних груп інвалідності, які не можуть бути меншими за певні суми. Йдеться про 2 760 гривень для I групи, 2 520 гривень - для II та III груп, якщо людина не працює, 2 093 гривень - для осіб з інвалідністю II чи III групи, що працюють.

Для отримання пенсії по інвалідності слід звернутися до відповідних органів Пенсійного фонду України та пред'явити необхідні документи, такі як паспорт, довідка про ідентифікаційний номер, диплом, трудова книжка та документи, які підтверджують інвалідність. Для отримання соціальної допомоги, зокрема для людей з інвалідністю, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації з аналогічним пакетом документів.

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