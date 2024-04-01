Украинцам рассказали, могут ли они получить пенсию по инвалидности, если у них нет страхового стажа.

Согласно информации Министерства социальной политики, пенсии по инвалидности предоставляются лицам в зависимости от их трудового стажа, который должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Следовательно, пенсии назначаются в тех случаях, когда инвалидность не связана с трудовой деятельностью или была получена с детства. Это закреплено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Требования к трудовому стажу варьируются в зависимости от группы инвалидности.

Людям с инвалидностью I и II групп назначают пенсии при страховом стаже от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста при признании инвалидности. Для инвалидов III группы и пенсий по случаю потери кормильца необходимо иметь страховой стаж от 1 года до 14 лет.

Правительство также устанавливает минимальные размеры пенсий для разных групп инвалидности, которые не могут быть меньше определенных сумм. Речь идет о 2760 гривен для I группы, 2520 гривен - для II и III групп, если человек не работает, 2093 гривен - для лиц с инвалидностью II или III группы, работающих.

Для получения пенсии по инвалидности следует обратиться в соответствующие органы Пенсионного фонда Украины и предъявить необходимые документы, такие как паспорт, справка об идентификационном номере, диплом, трудовая книжка и подтверждающие инвалидность документы. Для получения социальной помощи, в частности, для людей с инвалидностью, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации с аналогичным пакетом документов.

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