Голова МСЕК на Київщині пропонувала чоловікам призовного віку отримати довідку про присвоєння їм 3 та 2-ї груп інвалідності за хабар.

Голова медико-соціальної експертної комісії в Київській області використовувала фінансові стимули, щоб незаслужено присвоювати інвалідність чоловікам призовного віку. Ця жінка, діючи в співробітництві зі своїми медичними колегами, розвинула складну схему, яка дозволяла їй отримувати користь від потенційних ухилянтів. Поліція затримала її, коли вона приймала хабар у розмірі 500 доларів США. Подробиці цієї події розкрила прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з інформацією, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій спільно з лікарями Васильківської лікарні пропонувала чоловікам призовного віку "за винагороду" отримати групи інвалідності 3 та 2. Це вимагало пройти вигадане лікування та провести певний час в лікарні.

Потім результати цих медичних оглядів використовувалися для прийняття рішення про присвоєння ухилянтам конкретної групи інвалідності. Спочатку видавалася довідка про групу 3 на рік, а через рік можна було отримати групу 2 за тією ж схемою.

Голова комісії особисто повідомляла про це потенційним "клієнтам". Злочинну схему викрили правоохоронці, і зловмисницю затримали при отриманні нею хабара. Тепер їй пред'явлено підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Розглядається питання про запобіжний захід.

Проводиться розслідування, щоб встановити інших причетних посадових осіб. Зловмисниці може загрожувати покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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