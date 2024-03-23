Глава МСЭК в Киевской области предлагала мужчинам призывного возраста получить справку о присвоении им 3 и 2-й групп инвалидности за взятку.

Глава медико-социальной экспертной комиссии в Киевской области использовала финансовые стимулы, чтобы незаслуженно присваивать инвалидность мужчинам призывного возраста. Эта женщина, действуя в сотрудничестве со своими медицинскими коллегами, развила сложную схему, позволяющую ей извлекать пользу от потенциальных уклонян. Полиция задержала ее, когда принимала взятку в размере 500 долларов США. Подробности этого события раскрыла пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно информации, глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий совместно с врачами Васильковской больницы предлагала мужчинам призывного возраста "за вознаграждение" получить группы инвалидности 3 и 2. Это требовало пройти выдуманное лечение и провести определенное время в больнице.

Затем результаты этих медицинских осмотров использовались для принятия решения о присвоении уклонцам конкретной группы инвалидности. Сначала выдавалась справка о группе 3 в год, а год спустя можно было получить группу 2 по той же схеме.

Глава комиссии лично сообщала об этом потенциальным "клиентам". Преступную схему разоблачили правоохранители, и злоумышленницу задержали при получении взяткой. Теперь ему предъявлено подозрение в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. Рассматривается вопрос о мере пресечения.

Проводится расследование, чтобы установить других причастных должностных лиц. Злоумышленнице может грозить наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Две параллельные реальности: в день траура в Одессе провели громкие вечеринки, скандальные видео появились в сети

Мобилизация в Украине: с какого возраста будут вручать повестки с марта

"Все равно придется": руководитель ТЦК рассказал о судьбе тех, кто не явится за повесткой