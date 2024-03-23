Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку на 23 березня.

Щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку 23 березня, цей день винесе на поверхню деяку область розчарування.

Вам, можливо, доведеться вирішити, чи ви хочете впоратися з цим або відрізати його і знайти вихід.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

Деякі речі не є відповідальністю. Вам не потрібно брати на себе більше, ніж потрібно лише тому, що вас попросили.

Вам вирішувати, скільки ви хочете додати у свою тарілку. І якщо ваше життя більше схоже на шведський стіл, то, можливо, настав час сказати, що ви дотримуєтеся дієти, що базується на способі життя.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Ваш творчий потенціал підвищиться, і ви будете наповнені свіжими ідеями, які справді змусять вас радіти життю.

Ви можете навіть не знати, що спробувати насамперед, і це нормально. Створіть список та почніть планувати. Подивіться, що ви хочете спробувати насамперед.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей.

Є багато можливостей старанно працювати та досягти важливої ​​мети.

Ви можете виявити, що чим продуктивнішим ви стаєте, тим й інші сфери вашого життя теж збігаються.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператор.

Постарайтеся, щоб у вас не було проблем на плечі, навіть якщо ви відчуваєте, що ваш захист посилився.

Вам буде легше наблизитись до вас, якщо ви дозволите людям увійти.

Навіть якщо вас образили, ви можете виявити, що зараз все по-іншому.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Туз Меч.

Справи у вас підуть на користь.

Ви намагалися досягти великого прориву, і коли ви найменше цього очікуєте, на вашу користь станеться щось хороше.

Це неможливо. Продовжуйте рухатися вперед і спостерігайте, як життя розвертається дивовижним чином.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Зауважте сезони свого життя. Життя у вас зараз складається добре, і багато в чому це пов'язано з фундаментом, який ви заклали в дитинстві.

Рішення та жертви, на які ви пішли, коли були маленькими, обіцяють багатообіцяюче. Пишайтеся тим, що ви вибрали менш пройдений шлях.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте.

Вам пощастило, і тепер черга за кимось іншим.

Можливо, вам доведеться трохи проковтнути свою гордість, оскільки людина, яку ви навчили, стане лідером групи.

Це може бути складно, тому що частина вас турбується про безпеку вашої роботи, але пам'ятайте, що це є доказом вашого успіху на багатьох рівнях.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Лицар Кубків.

Ваші почуття – вчитель. Ви маєте слухати своє серце.

Це ніколи не поведе вас неправильно. Навіть коли ви вагаєтесь і здається, що факти суперечать тому, у що ви вірите, ваше серце знає істину.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Багато чого відбувається. Ви повинні пам'ятати про свою орієнтацію на дію.

Вам може здаватися, що ви гасите багато пожеж, тому що на вас продовжує навалюватися все більше речей, а ваше життя дуже зайняте.

Але це відточує ваші навички та допомагає вам домагатися більшого на кожному етапі шляху.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Путівник.

Ви так довго були в центрі уваги, що вам буде важко відступити і відігравати меншу роль.

Але це важливий час для роздумів та обмірковування своїх наступних кроків. Вам потрібен цей час, щоб спланувати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Вам доступна постійна підтримка.

Ви заслужили повагу з боку своїх однолітків та людей, які спостерігали за вашими діями.

Ви зробили чудову роботу, і всі це знають.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Королева Меч.

Ваші слова творять речі.

Тому будьте уважні до того, як ви спілкуєтеся, коли говорите про свої ідеї та бачення майбутнього.

Вам зараз немає нічого кращого, ніж говорити у Всесвіт те, що ви хочете бачити.

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