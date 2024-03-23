Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 23 марта, этот день вынесет на поверхность некоторую область разочарования.
Вам, возможно, придется решить, хотите ли вы справиться с этим или отрезать его и найти выход.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.
Некоторые вещи не являются вашей ответственностью. Вам не нужно брать на себя больше, чем требуется, только потому, что вас попросили.
Вам решать, сколько вы хотите добавить в свою тарелку. И если ваша жизнь больше похожа на шведский стол, то, возможно, пришло время сказать, что вы придерживаетесь диеты, основанной на образе жизни.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Ваш творческий потенциал повысится, и вы будете наполнены свежими идеями, которые действительно заставят вас радоваться жизни.
Вы можете даже не знать, что попробовать в первую очередь, и это нормально. Создайте список и начните планировать. Посмотрите, что вы хотите попробовать в первую очередь.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Тройка Пентаклей.
Есть много возможностей усердно работать и достичь важной цели.
Вы можете обнаружить, что чем продуктивнее вы становитесь, тем и другие сферы вашей жизни тоже совпадают.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Император.
Постарайтесь, чтобы у вас не было проблем на плече, даже если вы чувствуете, что ваша защита усилилась.
Вам будет легче приблизиться к вам, если вы позволите людям войти.
Даже если однажды вас обидели, вы можете обнаружить, что сейчас все по-другому.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Туз Мечей.
Дела у вас пойдут на пользу.
Вы пытались добиться большого прорыва, и когда вы меньше всего этого ожидаете, в вашу пользу произойдет что-то хорошее.
Это не невозможно. Продолжайте двигаться вперед и наблюдайте, как жизнь разворачивается удивительным образом.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Отмечайте сезоны своей жизни. Жизнь у вас сейчас складывается хорошо, и во многом это связано с тем фундаментом, который вы заложили в детстве.
Решения и жертвы, на которые вы пошли, когда были маленькими, обещают многообещающе. Гордитесь тем, что вы выбрали менее пройденный путь.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.
Вам повезло, и теперь очередь за кем-то другим.
Возможно, вам придется немного проглотить свою гордость, поскольку человек, которого вы обучили, станет лидером группы.
Это может быть сложно, потому что часть вас беспокоится о безопасности вашей работы, но помните, что это доказательство вашего успеха на многих уровнях.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Рыцарь Кубков.
Ваши чувства – учитель. Вы должны слушать свое сердце.
Это никогда не поведет вас неправильно. Даже когда вы сомневаетесь и кажется, что факты противоречат тому, во что вы верите, ваше сердце знает истину.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Восьмерка Жезлов.
Много чего происходит. Вы должны помнить о своей ориентации на действие.
Вам может казаться, что вы тушите много пожаров, потому что на вас продолжает наваливаться все больше вещей, а ваша жизнь очень занята.
Но это оттачивает ваши навыки и помогает вам добиваться большего на каждом этапе пути.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Отшельник.
Вы так долго были в центре внимания, что вам будет трудно отступить и играть меньшую роль.
Но это важное время для размышлений и обдумывания своих следующих шагов. Вам нужно это время, чтобы спланировать.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Десятка Пентаклей.
Вам доступна постоянная поддержка.
Вы заслужили уважение со стороны своих сверстников и людей, наблюдавших за вашими действиями.
Вы проделали замечательную работу, и все это знают.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Королева Мечей.
Ваши слова создают вещи.
Поэтому будьте внимательны к тому, как вы общаетесь, когда говорите о своих идеях и видении будущего.
Для вас сейчас нет ничего лучше, чем говорить во Вселенную то, что вы хотите видеть.
Читайте также:
Какие знаки Зодиака могут быть одинокими в 2024 году: астрологи составили топ-4
Гороскоп для Тельца на 2024 год: получите ценную информацию от астрологов