Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 23 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 23 марта, этот день вынесет на поверхность некоторую область разочарования.

Вам, возможно, придется решить, хотите ли вы справиться с этим или отрезать его и найти выход.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

Некоторые вещи не являются вашей ответственностью. Вам не нужно брать на себя больше, чем требуется, только потому, что вас попросили.

Вам решать, сколько вы хотите добавить в свою тарелку. И если ваша жизнь больше похожа на шведский стол, то, возможно, пришло время сказать, что вы придерживаетесь диеты, основанной на образе жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Ваш творческий потенциал повысится, и вы будете наполнены свежими идеями, которые действительно заставят вас радоваться жизни.

Вы можете даже не знать, что попробовать в первую очередь, и это нормально. Создайте список и начните планировать. Посмотрите, что вы хотите попробовать в первую очередь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Есть много возможностей усердно работать и достичь важной цели.

Вы можете обнаружить, что чем продуктивнее вы становитесь, тем и другие сферы вашей жизни тоже совпадают.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император.

Постарайтесь, чтобы у вас не было проблем на плече, даже если вы чувствуете, что ваша защита усилилась.

Вам будет легче приблизиться к вам, если вы позволите людям войти.

Даже если однажды вас обидели, вы можете обнаружить, что сейчас все по-другому.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Мечей.

Дела у вас пойдут на пользу.

Вы пытались добиться большого прорыва, и когда вы меньше всего этого ожидаете, в вашу пользу произойдет что-то хорошее.

Это не невозможно. Продолжайте двигаться вперед и наблюдайте, как жизнь разворачивается удивительным образом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Отмечайте сезоны своей жизни. Жизнь у вас сейчас складывается хорошо, и во многом это связано с тем фундаментом, который вы заложили в детстве.

Решения и жертвы, на которые вы пошли, когда были маленькими, обещают многообещающе. Гордитесь тем, что вы выбрали менее пройденный путь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Вам повезло, и теперь очередь за кем-то другим.

Возможно, вам придется немного проглотить свою гордость, поскольку человек, которого вы обучили, станет лидером группы.

Это может быть сложно, потому что часть вас беспокоится о безопасности вашей работы, но помните, что это доказательство вашего успеха на многих уровнях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Ваши чувства – учитель. Вы должны слушать свое сердце.

Это никогда не поведет вас неправильно. Даже когда вы сомневаетесь и кажется, что факты противоречат тому, во что вы верите, ваше сердце знает истину.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Много чего происходит. Вы должны помнить о своей ориентации на действие.

Вам может казаться, что вы тушите много пожаров, потому что на вас продолжает наваливаться все больше вещей, а ваша жизнь очень занята.

Но это оттачивает ваши навыки и помогает вам добиваться большего на каждом этапе пути.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Отшельник.

Вы так долго были в центре внимания, что вам будет трудно отступить и играть меньшую роль.

Но это важное время для размышлений и обдумывания своих следующих шагов. Вам нужно это время, чтобы спланировать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Вам доступна постоянная поддержка.

Вы заслужили уважение со стороны своих сверстников и людей, наблюдавших за вашими действиями.

Вы проделали замечательную работу, и все это знают.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Мечей.

Ваши слова создают вещи.

Поэтому будьте внимательны к тому, как вы общаетесь, когда говорите о своих идеях и видении будущего.

Для вас сейчас нет ничего лучше, чем говорить во Вселенную то, что вы хотите видеть.

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